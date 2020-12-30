Antalya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) yayılımını engellemek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak 2021 Cuma saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağı hatırlatıldı.

Sosyal izolasyonun teminine yönelik pek çok tedbirin uygulandığı bir ortamda, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan yabancı turistlerin eylemlerinin de salgının yayılımının düşürülmesinde yakalanan başarıyı gölgelememesi ve salgınla mücadelede zafiyet algısına neden olmaması için İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca yeni kararlar alındı.

Buna göre, 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00'dan 1 Ocak 2021 Cuma günü saat 10.00'a kadar belirli cadde ve meydanlara yabancı turistler de dahil olmak üzere tüm girişler sınırlandırıldı.

Kısıtlama olan bölgeler

Söz konusu saatlerde, Muratpaşa'da, Cumhuriyet Meydanı, Kapalı Yol, Atatürk Caddesi, Saat Kulesi ve çevresi, Sahil Antalya Yaşam Parkı, Yat Limanı, Konyaaltı'da, Kent Meydanı, Liman Dostluk Parkı, Alanya'da Atatürk Meydanı, İskele Şelale önü, Mahmutlar Atatürk ile Mahmutlar Barbaros caddeleri, Kemer'de Cumhuriyet Meydanı, Liman Caddesi, Manavgat'ta Side Liman Meydanı, Kaş'ta da Cumhuriyet ile Kalkan Merkez meydanlarına giriş yapılamayacak.