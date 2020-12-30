Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu ilçesinde 2 bin 300 rakımlı kayak merkezinde yapımı tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili bilgi verdi.

Kentin dünyada tüm şehirleri kıskandıracak doğal ve kültürel mirasa sahip olduğunu belirten Güngör, Yedikuyular Kayak Merkezi'ni cazibe alanı haline getirmek için çalıştıklarını söyledi.

Güngör, kayak merkezine bu yıl ciddi yatırımların yapıldığını, kayak merkezini yılın 12 ayı aktif olarak kullanmak için iyileştirme çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Geçen yıl 100-150 bin ziyaretçiyi ağırlayan merkezin yaz ve kış turizmi altyapısı ile hedefi 500 bin ziyaretçi.

Gelecek yıllarda 5 yıldız konseptli bölgenin coğrafyasına uygun oteli de kayak merkezine kazandırmak istediklerini anlatan Güngör, Yedikuyular Kayak Merkezi'nin marka değerini yükseltmek istediklerini söyledi.