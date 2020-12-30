Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da zehir tacirlerine operasyon: 8 tutuklama
Antalya'nın Manavgat ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.
Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda belirlenen 11 adreste arama yapıldı. Narkotik dedektör köpeği "Pars" operasyona destek verdi.
Operasyonda farklı miktarlarda uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Bir adreste uyuşturucunun bebek beşiğine saklandığı tespit edildi.
Gözaltına alınan 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 8'i çıkarıldıkları sulh ceza hâkimliği kararıyla tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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