Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bafra'da "Huzur Güven Uygulaması" yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Bafra ilçesinde, kamu düzeninin sağlanması ve güvenliğin artırılması amacıyla "Huzur Güven Uygulaması" gerçekleştirildi.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, ilçe genelinde kamu düzeninin devamlılığının sağlanması, terör örgütleri ve uzantılarıyla mücadele kapsamında uyuşturucu, organize suçlar, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti ile mücadele ve trafik güvenliğinin arttırılması kapsamında uygulama yapıldı.
Ekipler, vatandaşların yoğun bulunduğu bulvar, cadde, meydan ve sokaklar, otogar, AVM, pazar yerlerinde HES kodu, UYAP ve GBT kayıtlarını sorgulayarak yılbaşı öncesi yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefliyor.
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