Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 16:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Afyonkarahisar'da tarihi eser operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen kılıç ve 2 hançer ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bolvadin ilçesinde bir kişinin elinde tarihi eser niteliği taşıyan kılıç ve hançer bulunduğu ve satmak istediği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucunda plakası belirlenen araç, ekipler tarafından durduruldu.
Araçta yapılan aramada, 2 hançer, kılıç ve kabzaları ele geçirdi.
Araç sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Kaçakçılık Tarihi Eser
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