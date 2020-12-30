Zonguldak'ın Çaycuma ilçe merkezinde döner ve tantuni sattığı restoranına ceza kesmek için gelen polis ve zabıta ekiplerini cep telefonuyla kayıt altına alıp 'genelge beni bağlamaz' diyen Cinbir, sosyal medyada tepki gördü.

Aldığı cezalara bir yenisi daha eklendi

Cinbir, kesilen cezalara itiraz etmek için Çaycuma Adliyesi'ne gitti. Maske takmadan adliyeye giren Cinbir, çıkışta polis ekiplerince karakola götürüldü. Hakkında maske takmadığı gerekçesiyle tutanak tutuldu.

24'üncü cezasını alan Cinbir, cezaların yasal dayanağı olmadığını iddia edip suç duyurusunda bulundu.

