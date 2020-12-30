Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı
Gaziantep'te yakalanıp gözaltına alınan DEAŞ terör örgütü üyesi F.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Gözaltına alınan F.H, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: DEAŞ
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