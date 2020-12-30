Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 18:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonet devrildi: 22 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu aralarında çocukların da olduğu 22 kişi yaralandı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen kamyonet, Kızıltepe-Ceylanpınar kara yolunun Yeniköy mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile kamyonette bulunan 21 tarım işçisi yaralandı.
Yaralılar, 112 acil servis ve itfaiye ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Sıradaki Haber
Konya'da 630 metre çapında dev obruk
Yükleniyor lütfen bekleyiniz