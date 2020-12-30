İstanbul’un Tuzla ilçesi İstasyon Mahallesi’nde bulunan ve 600 yıllık olduğu söylenen sedir ağacının gövdesindeki boşlukta dut ağacı yetişmeye başladı.

Dut ağacının yetiştiği bölgeye de arı ve güvercinler yuva yaptı. Yerlerini seven arılar zamanla ağacın kavuğuna bal yapmaya başladı. Yaklaşık 15 kilo bal yapan arılar vatandaşlar tarafından ilgiyla karşılandı.

Tuzla Belediyesine bağlı ekipler ve mahalle sakinleri her sabah ağacın bulunduğu bölgeye uğrayarak güvercinlerin yemek ve su ihtiyacını karşılıyor.

Ayrıca ağacın gövdesine bir kapı yapılarak arıların güvenli bir şekilde bal peteği oluşturmasına yardımcı olundu. Ağaçta oluşan yaralar ise özel ilaçlar sürülerek tedavi edildi.

"15 kilodan fazla bal alınmış buradan"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, ”Yanında durduğumuz ağaç 6 asırlık, yaklaşık 600 yıllık bir tarihi olan bir selvi ağacıdır. Selvi ağacı bizim kültürümüzde köküyle doğumu, gövdesiyle yaşamı, yaprakları ile sonsuzluğu ifade eder. Ama bu ağacın bize sunmuş olduğu başka bir güzellik var. Kendi gövdesine bir dut ağacı olması ve aynı zamanda içeride arılar ki 15 kilodan fazla bal alınmış buradan. Arıların kovan kurması ve doğal bir kovan oluşturması ortak yaşam formuna çok güzel bir örnektir. İki ayrı ağacın, dut ağacı ile selvi ağacının burada birlikte bulunması ve gövdesinde arıların yaşam oluşturmaları gerçekten ortak yaşam tarzı konusunda insanlara büyük ders verdiğine inanıyorum" dedi.