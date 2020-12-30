Çoruh Nehri'nde sürüklenen karacayı gören Memduh Kurtuluş, karacayı kurtarmak için buz gibi suya atladı. Akıntıya kapılan karacaya ulaşmak için kulaç atan Kurtuluş, sonunda karacayı yakaladı.

Sudan çıkarılan karaca tüm müdahalelere ramen hayatını kaybetti.

Memduh Kurtuluş'un mücadelesi yol kenarından geçen kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Belediyeden teşekkür

Takdirle karşılanan davranış karşılıksız kalmadı. Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, çalışanına teşekkür belgesi takdim ederek altın ile ödüllendirdi.

Borçka Belediye Başkanı Ercan Orhan, "Kendi canını hiçe sayan Memduh kardeşimizi gerçekten sizlerin aracılığı ile tebrik ediyorum. Takdirle karşıladık" dedi.

"Hayvanı suda görünce dayanamadım"

Memduh Kurtuluş ise, "Hayvanı suda görünce dayanamadım. Hiçbir şey aklıma gelmedi. Bir anda suya atladım. Hayvanı çıkardım. Maalesef hipodermi olmuş herhalde. Çok su içmiş. Yaşama tutunamadı" diye konuştu.

İtfaiye personeli Memduh Kurtuluş, yaban hayvanlarına karşı herkesi daha duyarlı olmaya davet etti.