Haber Giriş: 30 Aralık 2020 Çarşamba 23:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1915 Çanakkale Köprüsü ışıldıyor
Türkiye'nin dev projelerinden 1915 Çanakkale Köprüsü hizmete girmeden göz kamaştırmaya başladı. Köprü kulelerinin ve kedi yolunun ışıklandırılmasıyla, Çanakkale Boğazı Türk bayrağının renkleriyle aydınlandı.
1915 Çanakkale Köprüsü'nde yapılan ışıklandırma eşsiz bir manzara oluşturdu.
Dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü olacak yapının dev kuleleri ve kedi yollarına kırmızı beyaz ışıklandırma yapıldı.
Köprü kırmızı beyaza büründü
1915 Çanakkale Köprüsü teknik özellikleri kadar simgeleriyle de ön plana çıkıyor.
318'er metrelik kulelerin üst kısmı Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek.
18 Mart 2022'de açılacak
İncelikli mimarisiyle dikkat çeken köprü, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100'üncü yılına atfen 2 bin 23 metre olacak.
1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart 2022'de hizmete girecek.
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