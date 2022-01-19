Kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Osmaniye Gaziantep Otoyolu'nda araç sürücülerinin bekleyişi sürüyor.

Dün öğleden sonra başlayan ve gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışı nedeniyle trafiğe kapanan Osmaniye-Gaziantep Otoyolu'nda, temizleme ve açma çalışmalarının devam etmesi nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Bahçe ilçesi yakınlarında otobandaki araçları durduran trafik ekipleri, Gaziantep yönüne gitmek isteyen araçların geçişine izin vermiyor.

Bebek helikopterle kurtarıldı

Osmaniye'de yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan ambulanstaki 25 günlük hasta bebek, helikopterle getirildiği Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı.

Mersin'de 25 günlük bir bebek, sağlık sorunları sebebiyle ambulansla Gaziantep'e sevk edildi. Yeni doğan bebeği Gaziantep'e götüren ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kaldı.

İş makinelerinin çalışması sonucu, Nurdağı mevkisindeki hastaya ulaşan Osmaniye'den yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ambulans helikopter talebinde bulundu.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Adana'dan havalanan ambulans helikopter, bebeği alarak Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Bebek, hastanede tedaviye alındı.