Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de uçak seferleri iptal edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Mardin'de kar yağışı ve tipi nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
Kentte etkili olan kar yağışı ve tipi, hava ulaşımını da olumsuz etkiledi.
Kar yağışı ve tipi nedeniyle İstanbul, İzmir ve Ankara'ya bugün yapılması planlanan karşılıklı uçak seferleri gerçekleştirilemedi.
Kentte kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Etiketler: Kar Yağışı Mardin
Sıradaki Haber
Kilis merkezli uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz