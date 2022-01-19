Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 15:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Galericiler Sitesi'nin çatısının çökme anı kamerada
[Fotoğraf: İHA]
Malatya’da yoğun kar yağışı sonrası Galericiler Sitesi'nin çatısı çöktü. Çatının üzerine devrildiği 15 araçta hasar meydana geldi. O anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.
Malatya’da, dün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrasında Galericiler Sitesi’nde altı dükkana ait araçların sergilendiği alanın çatısı çöktü.
Çökme ile birlikte yaklaşık 7 milyon değerindeki 15 araçta hasar meydana geldi. Olayla ilgi polis ekipleri inceleme başlattı.
Çatının çökme anı, güvenlik kameralarına yansıdı.
[Fotoğraf: DHA]
Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Yalçın Yalçın, 15 araçta yaklaşık 7 milyon TL'lik zararın olduğunu belirterek, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi.
Etiketler: Kar Yağışı Malatya
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