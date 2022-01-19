Malatya’da, dün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrasında Galericiler Sitesi’nde altı dükkana ait araçların sergilendiği alanın çatısı çöktü.

Çökme ile birlikte yaklaşık 7 milyon değerindeki 15 araçta hasar meydana geldi. Olayla ilgi polis ekipleri inceleme başlattı.

Çatının çökme anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

[Fotoğraf: DHA]

Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Yalçın Yalçın, 15 araçta yaklaşık 7 milyon TL'lik zararın olduğunu belirterek, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu söyledi.