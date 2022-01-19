Gaziantep'in çevre illerle bağlantısını sağlayan yollarda yağış nedeniyle birçok araç kaydı. Mahsur kalan bin 350 kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Şehir dışına araç çıkışlarına izin verilmiyor. Osmaniye - Gaziantep kara yolunun Bahçe ilçesinde kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalanlar misafirhanelere yerleştirildi.

Dün öğle saatlerinde başlayan ve gece yarısı etkisini artıran yağış nedeniyle Gaziantep merkezindeki kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı.

MSB, gıda yardımlarının ulaştırılması için 2 helikopter görevlendirdi

Milli Savunma Bakanlığı da Gaziantep Valiliği ile koordineli olarak kar nedeniyle kapanan TAG Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaşlar için seferber oldu.

Tahlliye ve gıda yardımının ulaştırılması için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 2 helikopter görevlendirildi.

1⃣ Gaziantep Valiliği ile koordineli olarak; kar nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalan vatandaşlarımız için sıhhi tahliye sağlanması ve bölgeye gıda yardımının ulaştırılması için Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 2 adet helikopter görevlendirilmiştir. pic.twitter.com/ubYUtDEf9c — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2022

Dün geceden itibaren yol açma çalışmalarının devam ettiği yolda mahsur kalanlara, Nizip Belediyesi'nce kumanya dağıtıldı.

Nizip ilçesinden otoyol bağlantısına girmek isteyen vatandaşlar ise kara yolunda uzun araç kuyruğuna neden oldu.

Osmaniye'de yolda mahsur kalanlara akaryakıt desteği

Osmaniye'de yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalanlara yiyecek, içecek ve akaryakıt desteğinde bulunuldu, 317 kişi misafirhanelere yerleştirildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, dün başlayan ve gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği belirtti.

Ekiplerin kapanan yollarda çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü ifade eden Yılmaz, Osmaniye-Gaziantep kara yolu, Bahçe ilçesi sonrasında trafiğe kapanması nedeniyle yolda mahsur kalanlar olduğunu söyledi.

Yolda mahsur kalanları ziyaret ettiklerini aktaran Yılmaz, 317 kişiyi kamu misafirhanelerine yerleştirildiğini, ayrıca yiyecek, içecek ve yakıt desteğinde bulunduklarını belirtti.

Yol açma çalışmalarına TOMA'lar da katılıyor

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda kar nedeniyle çok sayıda tır kaza yaptı. Tarsus - Adana - Gaziantep Otoyolu'nda da ulaşım kısmen sağlanıyor.

Gaziantep'te yol açma çalışmalarına TOMA'lar da destek verdi.