Bir tekstil firmasına ait sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, Koşuyolu ve Yenilmez Mahalleleri arasındaki yolda devrildi.

Kazada, yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerince Mardin ve Ömerli devlet hastanelerine kaldırıldı.