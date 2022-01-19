Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 14:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mardin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 12 yaralı
[Fotoğraf: Arşiv]
Mardin'in Savur ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı.
Bir tekstil firmasına ait sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, Koşuyolu ve Yenilmez Mahalleleri arasındaki yolda devrildi.
Kazada, yaralanan 12 kişi sağlık ekiplerince Mardin ve Ömerli devlet hastanelerine kaldırıldı.
Etiketler: Mardin Trafik Kazası
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