Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 13:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sobadan sızan gazdan zehirlenen çift hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Niğde'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.
Niğde'de, Efendibey Mahallesi Atmaca Sokak'ta oturan İmran ve Mehmet Eroğlu'ndan haber alamayan komşuları, balkon kapısını kırarak eve girdi.
Eroğlu çiftini yerde hareketsiz gören komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekipler, İmran ve Mehmet Eroğlu'nun sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerine gelen aile yakınları gözyaşı döktü.
Cansız bedenler, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Niğde Soba Zehirlemesi
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