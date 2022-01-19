Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 870'inci gününde sürüyor.

Kars'ın Digor ilçesinden 2014 yılında 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Yahya Yürek için gelen Kandile Yürek oturma eylemine dahil oldu.

Böylece evlat nöbetine katılan aile sayısı 254'e yükseldi.

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.https://t.co/Z9DYGoKnTn pic.twitter.com/Y4T3WIyfKO