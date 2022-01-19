Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 13:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bir aile daha evlat nöbetine katıldı
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Böylece evlat nöbetine katılan aile sayısı 254'e yükseldi.
Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 870'inci gününde sürüyor.
Kars'ın Digor ilçesinden 2014 yılında 16 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Yahya Yürek için gelen Kandile Yürek oturma eylemine dahil oldu.
Böylece evlat nöbetine katılan aile sayısı 254'e yükseldi.
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbetine bir aile daha katıldı.https://t.co/Z9DYGoKnTn pic.twitter.com/Y4T3WIyfKO— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 19, 2022
Etiketler: Diyarbakır Evlat Nöbeti HDP
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