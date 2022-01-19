Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 12:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Doktoru darbeden saldırgana 11 bin 250 lira adli para cezası
[Fotoğraf: Getty ]
İstanbul'da aşı yaptırmak için gittiği sağlık merkezinde, doktoru darbeden kişi, 11 bin 250 lira para cezasına çarptırıldı.
Mehmet S. E., 31 Aralık'ta Aile Sağlığı Merkezine aşı yaptırmaya gitti.
Doktor Velit Çelebi, hastaya mesai saatinin başlaması için beklemesi gerektiğini söyledi. Çıkan tartışma sonrası Mehmet S. E., doktora yumruk attı.
Gözaltına alınan sanık tutuklandı. Tutuklu, yargılandığı davanın ilk duruşmasında ise doktordan özür diledi.
Mehmet S. E., "kasten yaralama" suçundan 11 bin 250 lira adli para cezasına çarptırılmasına ve tahliye edilmesine hükmetti.
Etiketler: İstanbul
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