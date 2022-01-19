Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda kar nedeniyle çok sayıda tır kaza yaptı.

Kapanan yolda mahsur kalan 2 bin kişi kurtarıldı, 7 bin kişiye de kumanya dağıtıldı. Yol kısmen trafiğe açıldı. Devam eden çalışmalara TOMA'lar da destek veriyor.

Gaziantep'in çevre illerle bağlantısını sağlayan yollarda yağış nedeniyle birçok araç kaydı. Şehir dışına araç çıkışlarına izin verilmiyor.

"Son 24 saatte 50 santimetre kar yağdı"

TAG Otoyolu'ndaki son durumu TRT Haber canlı yayınında anlatan Gaziantep Valisi Davut Gül, kış ayında yağan toplam karın 24 saat içinde 50 santimetre olarak yağdığını söyledi.

Vali Gül, şöyle konuştu:

"Bizde araç trafiği, kamyon trafiği çok fazla. Kamyonların karda kaymasıyla otoyolda bir trafik aksadı. Yol kapandı. Araç trafiğide çok olduğu için tırların yan yatmasıyla gerek jandarma gerek afad tüm yetkililerle kurtarıyoruz.

Öncelikle hastaneye gitmesi gereken 186 kişinin tamamını hastanelere sevk ettik. Araçları çekerek, trafiği rahatlattık. Çektiğimiz araç sayısı 1900'e yakın. Bu araçlar içerisinde ilimizde konaklamak isteyenlere konaklama imkanı sağladık."

"Nizip-Gaziantep yolu kısmen açıldı"

Şu an itibarıyla Nizip-Gaziantep yolunun kısmen açıldığı bilgisini de veren Vali Gül, "Kontrollü olarak araçlar gidip geliyor. Gaziantep-Nurdağı arasındaki otoypolda henüz çalışmalar devam ediyor. Vatandaşlarımızdan mahsur kalan yok. Akşama kadar yolların açılacağını ve vatandaşlarımızın gidecekleri yere sağ salim ulaşacaklarını düşünüyoruz, planlıyoruz. Bu süreçte bir can kaybımız olmadı. Bütün kurumlar koordineli çalışıyor. Bütün bakanlıklarımız süreci takip ediyor" diye konuştu.