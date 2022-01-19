Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesine parfüm satmak için giren şüpheli, Asistan Doktor Osman Gazi Sağlam'ın odasına girerek doktorla tartıştı. Sağlam'ı darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı serbest bırakıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılması kararına itiraz etti.

Bu sefer tutuklandı

Doktoru darbettiği suçlamasıyla daha önce adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, yeniden gözaltına alındı.

İtirazı görüşen mahkemenin yakalama kararı vermesi üzerine şüpheli tekrar gözaltına alındı.

İşlemlerden sonra adliyeye gönderilen saldırgan, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

“Sağlık ile şiddet kelimelerinin yan yana gelmemesi gerekiyor”

Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Ortopedi ve Travmatoloji Hekimi Uzm. Dr. Mahmut Günay, dün randevusuz bir hasta tarafından saldırıya uğradı.

Yaralanan Günay hastanede tedavi altına alınırken, Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yapılan açıklama ile saldırı kınandı.

Yapılan yazılı açıklamada, “Saldırıyı esefle kınıyoruz. Hastanede tedavi altına alınan meslektaşımıza acil şifalar diliyoruz. İnsan hayatına bu kadar emek veren, özellikle salgın koşullarında dahi kendi hayatlarından fedakârlık ederek hastalarına zaman ayıran değerli sağlık çalışanlarımıza yapılan bu tutum ve davranış kabul edilemez. Sağlık ile şiddet kelimelerinin hiç yan yana gelmemesi gerekirken bu durumlar ile karşı karşıya kalmak hepimizi derinden etkilemektedir. Fedakarlıkla, özveriyle hizmet veren sağlık çalışanlarına bu tür muamele yapmaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu tür olayları gerçekleştirenlerin yargı önünde hesap vermelerini bekliyor, tüm sağlık çalışanları adına bu konunun takipçisi olacağımızı bildirmek istiyoruz” sözlerine yer verildi.