Adana Merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesinde Z.K'ya ait kuyumcu dükkanına gece saatlerinde hırsız girdi. Güvenlik alarmının devreye girmesi üzerine polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Adrese giden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kuyumcuya kepenginin zorlanarak, kapısına da tabancayla ateş edilerek girildiğini ve içerideki 200 bin liralık altının çalındığını belirledi.

200 güvenlik kamerası incelendi

Bölgedeki yaklaşık 200 güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, şüphelilerin kiralık araç kullandıklarını tespit etti.

Ekipler, otomobili kiralayan Mustafa A'yı gözaltına aldı. Mustafa A'nın ifadesi doğrultusunda olaya karıştıkları öne sürülen arkadaşları 33 yaşındaki Şahin K. ve 23 yaşındaki Sadık K. da adreslerine yapılan baskınlarla yakalandı.

İkametlerde arama yapan ekipler, olayda kullanıldığı düşünülen ruhsatsız bir tabanca ele geçirdi. Çalınan altınlara ise ulaşamadı. Şüphelilerin altınları satıp aralarında paylaştıkları iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Şahin K. ve Sadık K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, Mustafa A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.