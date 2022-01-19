Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 10:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Öz çekim yaparken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
[Fotoğraf: İHA]
Kastamonu’da kar yağışının altında öz çekim yapmak isteyen 14 yaşındaki İmran B.’ye sokak köpekleri saldırdı.
Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki İmran B., kar yağışı sonrası sokakta öz çekim yapmak istedi.
Çevrede bulunan 5 sokak köpeği, İmran B.’ye saldırdı. Bir anda köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk köpeklerden kurtulamadı.
Çocuğun yardımına belediyenin temizlik personeli yetişti. Belediye personeli, sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuğu kurtardı.
Olay yerine çağırılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından küçük kız hastaneye kaldırıldı.
Köpeklerin saldırısında başından yaranan ve ameliyata alınan İmran B.'ye 12 dikiş atıldı.
Etiketler: Ambulans Kastamonu Köpek Sokak Hayvanları
Son Haberler
- 14:15
- 14:15
- 14:16
- 13:58
- 13:53
Sıradaki Haber
Petrol boru hattındaki yangın tamamen söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz