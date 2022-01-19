Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın 511'inci kilometresinde, Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'nde patlama meydana gelmişti.

Patlamanın ardından çıkan yangın Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna sıçramış, yol çift yönlü olarak ulaşıma kapatılmıştı.

Soğutma çalışmaları tamamlandı

Bölgede görev yapan itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangının soğutma çalışmaları da tamamlandı. BOTAŞ'tan yapılan yazılı açıklamada, yangının tamamen söndürüldüğü açıklandı.

"Yangın, BOTAŞ Acil Müdahale Ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Müdürlüğü itfaiye teşkilatları ile güvenlik birimleri olmak üzere tüm ekiplerimizin çalışmaları sonucu tamamen söndürülmüş olup soğutma çalışmaları tamamlanmıştır."

Yapılan açıklamada, petrol akışının 1 saat içerisinde başlatılacağı bilgisi de verildi.