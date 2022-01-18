Yoğun kar yağışının etkili olduğu Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'ndeki bir petrol boru hattında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından çıkan yangın, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yoluna da sıçradı.

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun patlamayla ilgili açıklama yaptı.

Vali Coşkun, "Petrol boru hattındaki patlamada şu an için yerleşim yerleriyle ilgili bir risk yok ve çok şükür can kaybı da yok" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında patlama meydana geldi. Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu trafiğe kapatıldı. Detaylar @trthaber'de. pic.twitter.com/q6bJCLv1ZU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 18, 2022

Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangın nedeniyle kara yolu çift yönlü olarak ulaşıma kapatıldı.