Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 19:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yozgat'ta minibüs devrildi: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yerköy ilçesinden Yozgat'a yolcu taşıyan Osman D. idaresindeki minibüs, E-88 Karayolu Aşağı Elmahacılı köyü mevkisinde kontrolden çıkarak refüje devrildi.
Kazada yaralanan 5 yolcu, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yerköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Yozgat
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