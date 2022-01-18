Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 19:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta öğrenci servislerinin çarpışmasıyla 27 öğrenci yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde öğrenci servislerinin çarpışması sonucu 27 öğrenci hafif yaralandı.
K.Ö. yönetimindeki öğrenci servisi ile A.Ç. idaresindeki içerisinde öğrenci bulunmayan servis, Kargın-Çırçır köyü yolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle çarpıştı.
Kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarpan araçtaki 27 öğrenci hafif yaralandı.
Yaralanan öğrenciler, 112 Acil Servis ekiplerince tedbir amacıyla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Sivas Kar Yağışı
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