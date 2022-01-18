Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 18:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara'da bir tırda 14 milyon 580 bin boş makaron ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kahramankazan'da bir tırda 14 milyon 580 bin bandrolsüz boş makaron ele geçirildi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kahramankazan ilçesinde bir tıra düzenlenen operasyonda 14 milyon 580 bin bandrolsüz boş makaron yakalandı.
Böylelikle Ankara'da tek seferde en yüksek miktarda bandrolsüz boş makaron ele geçirilmiş oldu.
Gözaltına alınan bir kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldı.
Etiketler: Ankara Kaçakçılık Makaron Sigara
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