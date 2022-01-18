Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 17:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Garajda çıkan yangında otomobil kül oldu
[Fotoğraf: AA]
Bartın'da çıkan garaj yangınında otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangının garajda bakılan kedilerin soğuk havada üşümemesi için yakılan sobadan çıktığı belirlendi.
Bartın'da Şeref Kaynar'a ait 3 katlı binanın bitişiğindeki garajda, sobadan kıvılcım sıçraması nedeniyle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, garajdaki otomobile sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, garaj büyük hasar oluştu.
Söndürme çalışmaları sırasında rahatsızlanan ev sahibi Şeref Kaynar ise hastaneye kaldırıldı.
Sobanın garajda bakılan kedilerin soğuk havada üşümemeleri için yakıldığı öğrenildi.
Etiketler: Bartın LinkedIn Sokak Hayvanları Yangın
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