Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 17:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bartın'da dalgaların boyu 4 metreyi aştı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu 4 metreyi aştı. Balıkçı tekneleri ve yük gemileri Amasra Limanı'na sığındı.
Bartın'ın Amasra ilçesinde sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi. Şiddetli rüzgarın etkisiyle boyu 4 metreyi aşan dalgalar oluştu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle balıkçı tekneleri ve yük gemileri Amasra Limanı'na sığındı.
Etiketler: Balıkçılık Bartın Fırtına Hava Durumu
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