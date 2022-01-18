Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 16:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolda kalan sürücülerin yardımına Kızılay yetişti
[Fotoğraf: AA]
Türk Kızılay ekipleri, D-100 kara yolu Bolu Dağı kesiminde kar nedeniyle yolda kalan sürücülere içecek ve yiyecek ikram etti.
Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Bolu Dağı'na çıkamayan ve zincir takmak için yolda durmak zorunda kalan sürücülere Türk Kızılay'ı tarafından çay, bisküvi, çorba, meyve suyu ve su ikram edildi.
Öte yandan, Kaynaşlı-Bolu Dağı arasında bekletilen ağır tonajlı araçlar trafik ekiplerince kontrollü şekilde yola çıkarılıyor.
Etiketler: Bolu Fırtına Hava Durumu Kar Yağışı Kızılay
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