Bolu'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Bolu Dağı'na çıkamayan ve zincir takmak için yolda durmak zorunda kalan sürücülere Türk Kızılay'ı tarafından çay, bisküvi, çorba, meyve suyu ve su ikram edildi.

Öte yandan, Kaynaşlı-Bolu Dağı arasında bekletilen ağır tonajlı araçlar trafik ekiplerince kontrollü şekilde yola çıkarılıyor.