Düzce'de Jandarma ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde M.A'nın araçla Bolu'dan Akçakoca'ya tarihi eser getireceği bilgisine ulaştı.

Aracı D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda durduran ekipler, yaptıkları aramada, Mısır, Bizans ve Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen 8 sikke ve gümüş kül tablası ele geçirdi.

Operasyonda M.A. gözaltına alındı.

Eserler Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edildi.