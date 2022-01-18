Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 17:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Düzce'de 8 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber ]
Düzce'de, Mısır, Bizans ve Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen 8 sikke ve kül tablası ele geçirildi.
Düzce'de Jandarma ekipleri, istihbarat çalışmaları neticesinde M.A'nın araçla Bolu'dan Akçakoca'ya tarihi eser getireceği bilgisine ulaştı.
Aracı D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunda durduran ekipler, yaptıkları aramada, Mısır, Bizans ve Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendirilen 8 sikke ve gümüş kül tablası ele geçirdi.
Operasyonda M.A. gözaltına alındı.
Eserler Konuralp Müze Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzce Mısır Tarihi Eser
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