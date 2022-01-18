Haber Giriş: 18 Ocak 2022 Salı 21:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da tarihi eser operasyonunda 474 sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Antalya’nın Serik ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyonda, çeşitli dönemlere ait 474 sikke ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Antalya Tarihi Eser
Son Haberler
- 23:07
- 22:45
- 22:54
- 23:03
- 22:00
Sıradaki Haber
TAG Otoyolu'nda ulaşıma kar engeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz