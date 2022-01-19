İlçe esnafından Mehmet C., akşam yemeği için restorana geldi. Sipariş ettiği çorbayı içerken, yediği ekmek parçası soluk borusuna kaçan adam, bir anda nefessiz kalıp, masaya yığıldı.

İşletmeci Şevki Şahin de yüzüstü pozisyona getirerek, soluk borusuna kaçan ekmek parçasını çıkardı ve müşterisini boğulmaktan kurtardı.

"İlk yardımın önemini bir kez daha anladık"

Müşterisinin ilk başta güldüğünü sandıklarını belirten Şevki Şahin, "Biz gülmeye devam ediyor sandık fakat ekmek, nefes borusuna kaçmış. Sırtına falan vurduk ama baktık yığılmaya başlıyor. Ben o an kaldırdım. Yüzüstü pozisyona getirdim. Ağzından ekmeği aldık ve normale döndü her şey. Çok daha kötü sonuçları olabilirdi. İster istemez insanda bir panik oluyor. Askerde ve ehliyet sınavında aldığım ilk yardım bilgisiyle hareket ettim. Bu olaydan sonra ilk yardımın önemini bir kez daha anlamış olduk" dedi.