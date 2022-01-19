Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 09:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Doktoru darp eden saldırgan savcılığın itirazı üzerine tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Denizli'de 16 Ocak'ta parfüm satışı yapmak için girdiği hastanede tartıştığı doktoru darp ettiği suçlamasıyla yakalanan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlı, yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde görevli asistan doktor Osman Gazi Sağlam’ı darp ettiği suçlamasıyla U.K. hakkında sulh ceza hakimliğinin verdiği adli kontrol kararına itiraz etti.
Polis tarafından tekrar gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne parfüm satmak için giren U.K., asistan doktorlar Osman Gazi Sağlam ve Begüm Yağmur Bakkalcı'nın odasına girmiş, Sağlam'ı darbettiği suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.
Etiketler: Denizli
Sıradaki Haber
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 1 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz