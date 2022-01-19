Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş’ta petrol boru hattındaki patlama ulaşımı durdurdu
[Fotoğraf: AA]
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde dün akşam saatlerinde petrol boru hattında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle ulaşıma kapatılan Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda uzun kuyruklar oluştu.
Dün akşam saatlerinde Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın yaklaşık 511. kilometresinde patlama oldu.
Çıkan yangın BOTAŞ Acil Müdahale Ekipleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü itfaiye teşkilatları ile güvenlik birimlerinin desteğiyle söndürüldü
Yoğun kar yağışının etkili olduğu Pazarcık ilçesine bağlı Narlı Mahallesi'ndeki petrol boru hattında meydana gelen patlama sonrası yol ulaşıma kapatıldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda sürücüler yaklaşık 14 saattir yolun açılmasını bekliyor.
Etiketler: İtfaiye Kahramanmaraş Petrol Trafik Yangın
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