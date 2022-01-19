İşçileri taşıyan sürücüsü henüz öğrenilemeyen 71 S 0281 plakalı midibüs, Millet Bulvarı'nda kontrolden çıkarak tren yoluna devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 15 işçi yaralandı.

Kırıkkale'de işçi servisi devrildi. Kazada yaralanan 15 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. @trthaber muhabiri Ahmet Kavaklı, olay yerinden aktardı.https://t.co/CjW4YUf7bZ pic.twitter.com/b77hUwPhOK — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 19, 2022

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.