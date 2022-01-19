Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 08:00Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
12 parçaya bölünen yolcu uçağı yurt dışına gönderilecek
İstanbul Atatürk Havalimanı'nda 23 yıldır kullanılmayan Airbus A-300 tipi yolcu uçağı yurt dışına satıldı.
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda atıl durumda bekleyen Airbus A-300 tipi yolcu uçağı önce 12 parçaya bölündü.
9 tıra yüklenen parçalar gece saatlerinde alınan önlemler eşliğinde yurt dışına götürüleceği Avcılar Ambarlı Limanı’na taşındı.
Burada gemiye yüklenecek olan uçak, bir Ortadoğu ülkesine gönderilecek.
Miadını doldurmuş olan uçağın eğitim amacıyla kullanılması planlanıyor.
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