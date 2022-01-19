İstanbul Atatürk Havalimanı’nda atıl durumda bekleyen Airbus A-300 tipi yolcu uçağı önce 12 parçaya bölündü.

9 tıra yüklenen parçalar gece saatlerinde alınan önlemler eşliğinde yurt dışına götürüleceği Avcılar Ambarlı Limanı’na taşındı.

Burada gemiye yüklenecek olan uçak, bir Ortadoğu ülkesine gönderilecek.

Miadını doldurmuş olan uçağın eğitim amacıyla kullanılması planlanıyor.