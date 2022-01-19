Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 07:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Adana'da bebek arabasıyla hırsızlık yapan şüpheli, kovalamaca sonucu gözaltına alındı.
Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyuva Mahallesi'nde devriye görevi yapan ekipler, bebek arabasıyla ara sokaklarda dolaşan bir kişinin durumundan şüphelenince durdurmak istedi.
Ekiplerin ikazına rağmen kaçmaya çalışan şüpheli, kısa süreli kovalamaca sonrası yakalandı.
Bebek arabasında ve şüphelinin üzerinde arama yapan polis, çalıntı olduğu değerlendirilen su saati ve borusu buldu.
Yapılan araştırmada 3 evden hırsızlık yaptığı belirlenen şüpheli A.K, polis merkezine götürüldü.
Etiketler: Adana
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