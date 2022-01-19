Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 04:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de restorana silahlı saldırı: 2 yaralı
[Fotoğraf: AA]
İzmir Bornova'da bir restorana pompalı tüfekle ateş açıldı. Restoranda bulunan iki kişi, vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.
Altındağ Mahallesi, Kemalpaşa Caddesi üzerinde bulunan restoranın önüne gelen İ.T. ve T.D., içinde müşterilerin de bulunduğu restorana pompalı tüfekle ateş açtı.
İş yeri çalışanı E.B. ve müşteri M.K., vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı.
M.K. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, E.B. ise İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Silahlı saldırının gerçekleştiği bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: İzmir Bireysel Silahlanma
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