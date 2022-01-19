Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 03:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kar yağışı başladı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Akşam saatlerinde başlayan yağış, gece saatlerinde etkisini artırdı.
Anadolu Yakası'nda Beykoz, Ümraniye, Çekmeköy, Maltepe, Sancaktepe, Sultanbeyli, Pendik ve Kartal'da kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.
Avrupa Yakası'nda da Beylikdüzü, Esenyurt, Başakşehir, Bakırköy, Bağcılar ve Güngören'de kar yağışı sürüyor.
Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy ve Sancaktepe bağlantılarında sürücüler zor anlar yaşıyor.
Belediye ekipleri tuzlama çalışmalarına devam ediyor.
Sabah saatlerinden itibaren Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile ve Aydos'ta karla karışık yağmur şeklinde görülmesi beklenen yağışın öğlen kara dönüşmesi ve akşam kent genelinde etkili olması bekleniyor.
Etiketler: İstanbul Kar Yağışı
Sıradaki Haber
Van depreminde firar eden hükümlü yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz