Mersin'de TEM Otoyolu'nun Tarsus-Pozantı istikametinde seyreden N.Y. yönetimindeki tanker, iddiaya göre, önünde seyreden N.K.'nin kullandığı tıra çarptı. Tankerin kupa bölümü büyük hasar aldı.

Aynı yönde seyreden İ.Ö.'nün kullandığı yolcu otobüsü de kaza yapan tankere çarptı. Etrafa saçılan araç parçalarına çarpan İ.Ü. idaresindeki araçta da hasar oluştu.

Yaralanan 13 kişi Tarsus'taki hastanelere sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.