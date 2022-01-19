Ayvalık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye hareket etti.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 36 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenler, Cunda Adası'ndaki Sahil Güvenlik Komutanlığı Merkezi'ne götürüldü.