İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube ekipleri, gümrük kaçağı ürünlere yönelik çalışma kapsamında bir kamyonu durdurdu.

Aramada gümrük kaçağı 14 milyon 690 bin boş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.