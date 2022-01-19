Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 09:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 1 tutuklama
[Fotoğraf: Arşiv]
Mersin'in Erdemli ilçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığını belirledi.
Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına alındı.
Yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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