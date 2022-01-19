İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığını belirledi.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına alındı.

Yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.