Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, geçen yıl eylül, ekim ve kasım aylarında 121 bin 766 trafik kazası meydana geldiğini duyurdu. Trafik Başkanlığı, bu kazalarda 702 kişinin hayatını kaybettiğini, 82 bin 481 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Trafik Başkanlığı, ülke genelinde güvenlik kameralarına yansıyan trafik kazalarını, “Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi” notuyla paylaştı.

Hangi ayda kaç kaza meydana geldi?

Eylül ayında 42 bin 283 kaza meydana geldi. Bu kazalarda 29 bin 37 kişi yaralandı, 254 kişi hayatını kaybetti.

Ekim ayındaki 39 bin 871 kazada 26 bin 537 kişi yaralandı, 268 kişi de olay yerinde yaşamını yitirdi. Kasım ayında ise 39 bin 612 kaza meydana geldi. Kazalarda 180 kişi öldü, 23 bin 907 kişi yaralandı.

Görüntülerde kazaların yolun karşısına geçmeye çalışan yayalar ve dikkatsiz sürücüler nedeniyle meydana geldiği görüldü.

Kazaların belli bir bölümünü ise motosiklet sürücüleri oluşturdu. Dikkatsiz sürücüler park halindeki ve farklı yönden gelen araçlarla çarpıştı.

En sık yapılan sürücü hataları

Trafik Başkanlığı’nca trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları sıralandı. Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme ihmalleri kazaları da beraberde getiriyor.

Sürücüler tarafından yapılan diğer sık hatalar ise şöyle sıralandı:

"Arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek."