Kaza, sabah saatlerinde Millet Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen midibüs, kontrolden çıkarak yoldan yaklaşık 3 metre aşağıdaki tren yoluna devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahale kaza yerinde yapıldı.

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Hasan T.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.