Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 11:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da yolda mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Elazığ'ın Palu ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan 5 kişi, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Kentte dün öğle saatlerinde başlayan ve hala etkisini sürdüren kar nedeniyle Palu ilçesine bağlı Kayaönü köyü yolunda 5 kişi araçta mahsur kaldı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, olay yerine giderek yolda mahsur kalan 5 kişiyi kurtardı.
Kurtarılan kişiler yol kontrol noktasına getirilerek ısınmaları sağlandıktan sonra evlerine bırakıldı.
Etiketler: Elazığ Kar Yağışı
Son Haberler
- 12:52
- 12:54
- 12:23
- 12:09
- 12:08
Sıradaki Haber
Kuyumcudan 200 bin liralık altın çalan hırsızlar yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz