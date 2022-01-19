Samsun’un Çarşamba ilçesinde yaşayan ve mesleğe 1977 yılında başlayan Mithat Özcan, 1989'dan bu yana da tahta çivili ayakkabılar üretiyor.

Eskiden yoğun rağbet gören tahta çivili ayakkabıların teknolojik gelişmeler nedeniyle artık pek yapılmadığını vurgulayan Özcan, kullandığı tahta çivileri de kendisinin ürettiğini anlattı.

Tahta çivili ayakkabı imalatının günümüzde bitme aşamasında olduğunu söyleyen Özcan, "Ağaç çivi ile yapılan ayakkabımız tek parça deriden oluşur. Altı hakiki kösele ve ağaç çividir. Ağaç çivili ayakkabıyı şu anda pek bilmiyorlar ama mesleğimizin ölmemesi için bunu müşteri talebi doğrultusunda yapıyoruz. Eski ürünlerin imalatı devam ediyor, kullanıcısı az da olsa var" dedi.

"Yeni nesil çıkarlar tahta çiviyi bilmiyor"

Özcan, Çarşamba'ya özgü yumurta topuk şeklinde yapılan ayakkabının yurt içi ve dışında kullanıcıları olduğunu anlattı:

"Ayakkabımızı elimizde imal ediyoruz. Ayakkabımızı üretirken sığır derisi kullanıyoruz. Yumurta burun ve yumurta topuk olarak üretiyoruz, basar topuk olduğu için terlik görevi de görüyor. Bu ayakkabı Çarşamba'ya has bir ayakkabı türü. Yıllarca eski ustalarımız bize ağaç çiviyle üretimi öğretti. Şu anda ağaç çivili ayakkabı üretimi yapan usta sayısı bir veya ikidir. Yeni nesil çıraklar da ağaç çivinin ne olduğunu bilmiyor. Bizler bunu ustalarımızdan öğrendiğimiz için üretimini yapabiliyoruz."

Özcan, köselesi birinci sınıf tahta çivili ayakkabıları 450-500 lira arasında sattığını, bu ayakkabılardan yılda 10-15 çift yaptığını vurguladı.