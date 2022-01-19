Haber Giriş: 19 Ocak 2022 Çarşamba 13:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köpeği tüfekle vurduğu iddia edilen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı
[Fotoğraf: AA]
Tokat'ta köpeği av tüfeğiyle vurarak yaraladığı öne sürülen kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Çamdere köyünde ormanlık alanda İ.G., av sırasında aynı köyden başka bir kişiye ait kangal cinsi köpeğe tüfekle ateş ederek başından yaraladı.
Olayın bildirilmesi üzerine Jandarma Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından yaralı köpek, bulunduğu yerden alınarak il merkezindeki veteriner kliniğine götürülüp tedavi ettirildi.
Jandarma, köpeği vuran kişi hakkında tutanak tutarak adli işlem başlattı.
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